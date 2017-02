Alle weetjes speelronde 21 en de vermoedelijke opstellingen

In de Nijmeegse Goffert ontvangt NEC morgen Go Ahead Eagles. De Nijmegenaren zijn aan een goede reeks bezig in eigen huis, en willen deze reeks voortzetten tegen Go Ahead. Go Ahead daarentegen, verzamelde in de laatste acht eredivisieduels slechts twee punten en is dus op zoek naar vorm.



• NEC is in de Eredivisie thuis momenteel 5 wedstrijden op rij ongeslagen (W3-G2) en won zijn laatste 3 competitieduels in het eigen Goffertstadion. De laatste keer dat NEC in de Eredivisie 4 thuisduels op rij won, was in januari-februari 2010 onder trainer Wiljan Vloet.

• Go Ahead wacht dit seizoen als enige ploeg in de Eredivisie nog altijd op een uitoverwinning (G3-V7). De laatste uitzege van de Eagles in de Eredivisie was op 19 april 2015, toen de ploeg met 0-1 won van Feyenoord.

• Go Ahead verloor slechts één van zijn laatste acht uitwedstrijden tegen NEC in de Eredivisie (G5-G3). Dit was een 2-1 nederlaag in 1994.

• In totaal ontmoetten de teams elkaar negentien keer in eredivisieverband in Nijmegen. NEC won zes ontmoetingen, Go Ahead vijf keer, en het eindigde achtmaal in een gelijkspel.



Vermoedelijke opstellingen volgen vanavond.