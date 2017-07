Alleen keuring scheidt Tete nog van Olympique Lyon

Heimwee, ook voetballers hebben er last van: vijf voorbeelden

15:56 Dat familie belangrijker is dan geld bewees Lex Immers met zijn terugkeer naar ADO Den Haag. Hij leverde fors in om van Club Brugge weer terug te keren naar Den Haag. Geruststelling: hij is zeker niet de enige voetballer die last heeft van heimwee. We lichten er vijf uit.