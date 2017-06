Alleen medische keuring scheidt Karsdorp nog van AS Roma

Karsdorp (22) stapte vanmorgen op het vliegtuig naar Rome voor de medische keuring, nadat Feyenoord een bod van de Romeinen van zeventien miljoen euro had geaccepteerd. Karsdorp evenaart daarmee het clubrecord van Dirk Kuyt, die in 2006 voor datzelfde bedrag naar Liverpool verhuisde.



Hij is na Dirk Kuyt en Eljero Elia al de derde belangrijke speler die de kampioen verlaat. Doordat de international onlangs zijn contract verlengde tot 2021 vangt de landskampioen een forse transfersom.



Karsdorp brak in 2014 door bij Feyenoord en groeide uit tot een vaste waarde achterin. De jonge verdediger heeft inmiddels 101 officiële wedstrijden bij de landskampioen achter zijn naam staan. Vorig jaar maakte hij onder Danny Blind zijn debuut in het Nederlands elftal. Hij droeg reeds drie keer het shirt van Oranje.