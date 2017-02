Antonia mikt op buitenland: Ik wil mijn moeder en broers onderhouden

Dat is in huize-Antonia wel eens anders geweest. ,,Ik kom uit een gezin dat heeft moeten vechten voor elk dubbeltje. Ik heb het nu in handen om dat weg te halen. Dat lukt nu ook al aardig", zegt Antonia, die zijn alleenstaande moeder dankbaar is en wil belonen. ,,Zij stond er alleen voor met de drie jongens. We hadden onze dingen die we wilden en zij betaalde alles. Schoolgeld, schoolreisjes, zwemlessen, contributie voor voetbal. En dat voor ons alle drie. Ook de huur betaalde zij. Mijn moeder werkte keihard om ons een plezierige jeugd te bezorgen. Dat vergeet ik nooit. Ik vind dat het nu tijd is om haar terug te betalen en daarnaast te kijken wat ik voor de rest van de jongens en voor de familie kan doen.”



Zijn terugkeer bij Go Ahead Eagles heeft Antonia en de club vooralsnog geen windeieren gelegd. Mede door vijf doelpunten en twee assists van de steunpilaar staat Go Ahead Eagles daags voor het belangrijke degradatieduel met Roda JC boven de degradatiestreep, op de vijftiende plek.



Antonia is zelfs nadat hij door zijn overstap naar Groningen in 2014 een eredivisieseizoen in Deventer miste, deze eeuw direct betrokken geweest bij een kwart van de goals die zijn club maakte op het hoogste niveau. ,,Dat zijn aardige cijfers”, blijft hij bescheiden. ,,Ik probeer nog steeds zoveel mogelijk voor deze club te doen. De statistieken zijn voor mij lekker meegenomen, maar ik wil vooral dat Go Ahead Eagles straks nog in de eredivisie speelt als ik hier vertrek. Deze club hoort in de eredivisie en bovendien wil ik geen degradatie achter mijn naam hebben. Ik heb er ook vertrouwen in dat dat goed gaat komen.”