Arbiter Nijenhuis (90) fluit vrolijk door

PSV legt druk bij Ajax, 'traditionele' goal Guardado

11 maart Als Andres Guardado straks terugkijkt op zijn tijd bij PSV en in Nederland zal het stadion van Go Ahead Eagles zeker een plekje krijgen in zijn herinneringen. De Mexicaan scoort zelden of nooit, maar in zijn PSV-tijd al wel twee keer in de Adelaarshorst.