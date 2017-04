Arbiter Van Sichem stopt en gaat aan de slag bij KNVB

Van Sichem begon in 1993 als scheidsrechter in het amateurvoetbal. Tien jaar later maakte hij zijn debuut op het hoogste niveau in het betaald voetbal. In totaal leidde Van Sichem 163 wedstrijden in de eredivisie, 137 in de Jupiler League, tien play-offduels en veertig wedstrijden in de KNVB-beker.