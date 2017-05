AZ geeft FC Utrecht loodzware klus in strijd om Europees ticket AZ heeft vanavond afgetekend gewonnen van FC Utrecht in de finale van de play-offs om een ticket voor de Europa League. Het heenduel in Alkmaar werd overtuigend en verdiend met 3-0 gewonnen. Zondagmiddag is de return in Utrecht.







Nabeschouwing

De eerste kansen waren vanavond nog voor FC Utrecht, maar deze werden niet benut. Kort na een gemiste kans van Sebastien Haller zette AZ een counter in. Na een mooie steekpass van uitblinker Calvin Stengs (18 jaar) schoot Joris van Overeem de 1-0 binnen voor AZ.



Na een halfuur spelen verdubbelde AZ de voorsprong. De 2-0 was een eigen goal van Yassin Ayoub, maar de actie van Stengs die er aan voorafging was schitterend. De 18-jarige uitblinker schitterde ook al in de vorige wedstrijden tegen FC Groningen, maar werd na 60 minuten naar de kant gehaald.



Fluitconcert



Dat kwam AZ-trainer John van den Brom op een fluitconcert van het Alkmaarse publiek te staan, maar AZ denderde daarna vrolijk voort. Wout Werghorst kopte na 64 minuten zelfs nog de 3-0 binnen. Daarna kreeg AZ nog een aantal goede kansen op de 4-0, maar deze werden niet benut.



Daardoor blijft het toch nog een beetje spannend voor de return in de Galgenwaard in Utrecht van komende zondag.

90'+4' Einde tweede helft! 89' Gele kaart Derrick Luckassen 89' Joris van Overeem wordt vervangen door Guus Til 81' Het lijkt wel een schiettent in Alkmaar, zoveel kansen krijgt AZ nu. De thuisploeg is in korte tijd vier keer dichtbij de 4-0, maar ze maken hem niet. Daardoor blijft het nog een beetje spannend voor de return van komende zondag. 69' Derde en laatste wissel bij FC Utrecht: Sofyan Amrabat wordt vervangen door Nacer Barazite 69' Richairo Zivkovic wordt vervangen door Gyrano Kerk 61' Calvin Stengs wordt vervangen door Jeremy Helmer. Dit tot grote onvrede van het publiek in Alkmaar, die nog wel een halfuur wilden genieten van de smaakmaker van de avond. 59' Gele kaart voor Sofyan Amrabat, na een tackle op Derrick Luckassen van AZ. Amrabat is nu geschorst voor de return van zondag in Utrecht en speelt vanavond mogelijk al zijn laatste wedstrijd in het shirt van FC Utrecht. Feyenoord heeft verregaande belangstelling in de Marokkaanse middenvelder. 60' Nog een halfuur te gaan in Alkmaar. 60' Grote kans voor Sebastian Haller na slecht uitverdedigen bij AZ, maar de Franse spits schiet uit de draai hard en wild over. 48' Daar is bijna de 3-0 voor AZ! Na een prachtige solo van linksback Ridgeciano Haps komt de bal voor de voeten van Joris van Overeem, maar hij stuit met zijn schot op FC Utrecht-doelman David Jensen en blijft voorlopig op 1 goal staan vanavond. RUST Erik ten Hag wisselt in de rust bij FC Utrecht: Jeff Hardeveld wordt vervangen door Edson Braafheid. 45' De tweede helft is begonnen. Kan FC Utrecht in de tweede helft nog wat terugdoen? RUST Calvin Stengs (18) maakt in de play-offs grote indruk. De linksbenige rechtsbuiten maakte zijn eredivisiedebuut voor AZ in de laatste wedstrijd van dit seizoen, thuis tegen FC Utrecht (2-3). Daarin schitterde hij al, met onder meer een mooie voorassists. In de beide play-offs (zowel uit als thuis 4-1 winst) scoorde Stengs al en vanavond is hij weer goed voor twee assists.



Stengs speelde dit seizoen voor Jong AZ, dat met overmacht kampioen werd in de Tweede Divisie. In 22 wedstrijden was Stengs goed voor 6 goals en 7 assists. De 18-jarige Calvin Stengs maakt vanavond opnieuw grote indruk bij AZ. Hij is in de play-off tegen FC Utrecht (2-0 bij rust) goed voor twee assists. In de beide duels tegen FC Groningen was hij al trefzeker. #stengs #calvinstengs #az #azalkmaar #fcu #fcutrecht #azutr #playoffs #eredivisie #europaleague 8 Likes, 1 Comments - AD Sportwereld (@adsportwereld) on Instagram: "De 18-jarige Calvin Stengs maakt vanavond opnieuw grote indruk bij AZ. Hij is in de play-off tegen..." 45'+1' Einde eerste helft 43' FC Utrecht begon vanavond nog wel goed, maar is na een kwartier flink weggezakt. Kort na de gemiste kans van Sebastian Haller scoorde Joris van Overeem de 1-0 voor AZ en kantelde de wedstrijd volledig.



FC Utrecht kwam er zojuist eindelijk weer eens uit, maar meer dan een afzwaaier van Sofyan Amrabat leverde dit niet op. 27' AZ loopt na de 1-0 van Joris van Overeem over van vertrouwen en speelt fantastisch vloeiend voetbal. Vooral de 18-jarige Calvin Stengs maakt grote indruk met zijn souplesse en techniek.

