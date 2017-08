AZ trekt blik jeugdspelers open voor het nieuwe seizoen

Met Ridgeciano Haps en Derrick Luckassen verloor AZ weliswaar twee waardevolle basiskrachten maar dat heeft de Alkmaarders er niet toe bewogen om zich stevig te roeren op de transfermarkt. Bij AZ geloven ze in de eigen jeugd. De doorbraak van verschillende talenten de laatste jaren geeft ze daarin gelijk, al is het altijd afwachten of talenten ook daadwerkelijk het elftal kunnen dragen. Aan het eind van het vorige seizoen konden we al genieten van Calvin Stengs. In Alkmaar wordt verder veel verwacht van Jeremy Helmer, Owen Wijndal en Myron Boadu. Thomas Ouwejan vervangt Ridgeciano Haps. De Noor Fredrik Midtsjø moet Luckassen op het middenveld vervangen. Van gewezen spelers uit de eigen jeugd als bijvoorbeeld Joris van Overeem wordt verwacht dat hij de ploeg nu kan dragen.



AZ heeft vorig seizoen veel krediet verspeeld bij het eigen publiek door het matige seizoen, waarin ook werd getwijfeld of John van den Brom wel de juiste trainer is om mee door te gaan. Misschien is het wel een voordeel dat AZ zich voor het eerst sinds lange tijd niet heeft geplaatst voor Europees voetbal. Dan heeft Van den Brom in elk geval alle tijd om een elftal te smeden.