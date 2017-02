Babel springt in de bres voor buitenspelers

Ter vergelijking haalt Babel de directeur voetbalzaken van Ajax aan, Marc Overmars. 'Als we terug gaan in de tijd denk ik dat we als Ajaxfan allemaal tevreden en blij waren met de invulling van Overmars? Volgens mij wat ik kan heugen is dat Overmars een heel goede teamspeler was die spelers in stelling bracht om te scoren. We herinneren Overmars dus gewoon als een hele goede Ajacied uit het verleden.'



'Nu ben ik gaan googlen en kwam erachter dat Overmars in vijf seizoenen slechts 36 doelpunten maar gemaakt heeft.'



Het betoog sluit Babel bescheiden af. 'Maja wie ben ik... Ben maar een puppet in die zelfde wereld die me ook door mijn carrière door heeft laten beïnvloeden.'