Bekerwinnaar Vitesse treft kampioen Feyenoord in de Kuip

Giovanni van Bronckhorst stond vrijdag bij de persconferentie ter voorbeschouwing op de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal van zaterdag tegen Vitesse vooral stil bij de situatie van Kenneth Vermeer. De doelman liep woensdag tijdens de training een peesblessure aan zijn rechterhand op en is zeker twee maanden uitgeschakeld. Vorig jaar raakte Vermeer ook al geblesseerd tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Toen kostte een gescheurde achillespees hem de volledige eerste seizoenshelft.



,,Voor Kenneth is zijn blessure een persoonlijk drama. Ik had de keuze van eerste doelman nog niet gemaakt'', vertelde Van Bronckhorst vrijdag in De Kuip, waar de wedstrijd zaterdag wordt gespeeld. Vermeer was in een concurrentiestrijd verwikkeld met de Australiër Brad Jones. Van Bronckhorst gaf aan dat Feyenoord niet op zoek gaat naar een extra doelman na het wegvallen van Vermeer.



De coach van Feyenoord zegt dat zijn ploeg de Johan Cruijff Schaal serieus benadert. ,,Het is een belangrijke wedstrijd morgen, want we kunnen een prijs winnen. We zullen er klaar voor zijn'', aldus Van Bronckhorst, die niet vertelde of de maandag vastgelegde Steven Berghuis direct in de basis begint. ,,Dat zien jullie morgen wel.''



Bij Vitesse ontbreekt doelman Eloy Room, die zich donderdag ziek meldde en lijkt aan te sturen op een vertrek. Tegen Feyenoord staat de van PSV overgekomen Remko Pasveer onder de lat. ,,Ik ga uit van goede in de mens. Zeker bij mijn spelers Het ziet ernaar uit dat hij op korte termijn weer fit is'', aldus Fraser over Room.