Beroep tegen straf Vilhena voor Feyenoord goud waard in Heerenveen

Door Mikos Gouka



In het feestgedruis was huisjurist Joris van Benthem een stralend middelpunt. Hij tekende onlangs beroep aan tegen de straf van vier wedstrijden schorsing waarvan één voorwaardelijk voor Vilhena omdat hij Spartaan Mathias Pogba een elleboogstoot zou hebben gegeven.



Vilhena mag in afwachting van het verschijnen voor de beroepscommissie, op woensdag 29 maart, dus gewoon voetballen. En dus besliste een speler die, als het aan de tuchtcommissie had gelegen, al lang op de tribune had moeten toekijken de spannende wedstrijd.



Dat Feyenoord in Friesland zou winnen, daar zag het lang niet naar uit. De Rotterdammers stonden erbij en keken er naar in de eerste helft. Heerenveen domineerde de wedstrijd en de 1-0 was een juiste afspiegeling van de krachtsverhoudingen. De bedrijvige Luciano Slagveer zette met een slim hakje topscorer Reza Ghoochannejhad aan het werk. De Iraniër gooide er een gelikte schaarbeweging uit en zag verdediger Miquel Nelom volledig in de val trappen.



De terecht toegekende strafschop werd door Ghoochannejhad vakkundig benut. Maar ook na die doffe dreun was de koploper nog niet wakker in het Abe Lenstra Stadion.



Dat was pas zo na rust. Trainer Giovanni van Bronckhorst had Steven Berghuis weer aan de vertrouwde rechterkant geposteerd en Dirk Kuyt op links. De omgekeerde variant had voor de pauze de koploper nauwelijks iets opgeleverd.



Het was Berghuis die de gelijkmaker inleidde. De buitenspeler draaide zich vrij en vond de vrijgelaten Karim El Ahmadi. Uiteindelijk bleek topscorer Nicolai Jorgensen het eindstation: 1-1.



Feyenoord trapte het gaspedaal vol in en Heerenveen moest achteruit. Tonny Vilhena zorgde uiteindelijk voor de bevrijdende 2-1 door vanaf links opeens op te duiken in de gevarenzone en met een droge schuiver af te ronden. Toen Slagveer en Larsson in de slotfase grote kansen gekeerd zagen worden door keeper Brad Jones, was Feyenoord opeens een forse stap dichterbij de landstitel.