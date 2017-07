Bescheiden technicus met clubliefde

'Appie' Nouri heeft net zijn debuut gemaakt voor Ajax 1, zijn grote droom. Nee, het is nog mooier. Nouri heeft in de bekerwedstrijd tegen Willem II september vorig jaar ook nog eens gescoord. Uit een vrije trap. Even daarvoor vraagt hij Lasse Schöne, bijna aandoenlijk, of hij die vrije trap mag nemen. Na afloop wijst Nouri op zijn rug. Daar staan zijn naam en zijn rugnummer 34.

Maar het voorval zegt vooral veel over zijn karakter. Simpelweg een lieve, bescheiden jongen. De opgepompte verwachtingen rond zijn persoon hebben Nouri ogenschijnlijk niet veranderd. Altijd tijd voor fans, altijd tijd voor journalisten. De vleesgeworden beleefdheid. En ook altijd die lach. Als hij na de bekerwedstrijd op het amateurveld van Kozakken Boys van hot naar her wordt gesleept en de verslaggevers moet achterlaten, belooft hij plechtig snel terug te komen om het interview af te ronden. Natuurlijk houdt hij woord, ook al draait de motor van de spelersbus al.

Troetelkind

Ajax-trainer Marcel Keizer omschreef Nouri afgelopen weekend nog eens treffend. ,,Appie is onderdeel van Ajax 1, maar ook echt van Ajax.'' En zo is het ook. Op De Toekomst loopt iedereen met hem weg, het troetelkind van de club. Tegen wil en dank bijna. De afdeling social media van de club draait overuren om filmpjes te maken van de balvirtuoos. Al jarenlang wordt hij beschouwd als het grootste talent van de club. Al ging het hem de laatste jaren lang niet snel genoeg. Al drie jaar is hij min of meer lid van de A-selectie, maar een vaste plaats in het elftal zat er nog niet in.