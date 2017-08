Beugelsdijk genomineerd voor meest maatschappelijke speler

Ajax strijdt in Arena voor Champions League en Nouri

7:20 Ajax verdedigt vanavond in de eigen Arena een 1-1 gelijkspel tegen Nice. Vorige week scoorden de Amsterdammers het zo belangrijke Europese uitdoelpunt en nu moet in eigen huis de play-offronde van de Champions League gehaald worden. Het duel staat ook in het teken van Abdelhak Nouri. Het zal de eerste officiële thuiswedstrijd van Ajax worden sinds de jonge middenvelder getroffen werd door hartritmestoornissen en een ernstige hersenbeschadiging opliep.