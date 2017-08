Bij Feyenoord gaan ze dansend door het leven

Door Mikos Gouka



Giovanni van Bronckhorst moet wel haast de minst wisselende trainer in de historie van Feyenoord zijn. De trainer noemt zijn elftal steevast geen speeltuin en waakt ook altijd voor het gevaar dat al zijn wissels al zijn opgebruikt als er in de slotfase toch nog een blessuregeval opduikt.



Toen Kevin Diks vandaag met nog een kleine twintig minuten op de klok geblesseerd op de grond van de Kuip ging zitten, had Van Bronckhorst tegen al zijn gewoonten in als driemaal gewisseld. Maar het leverde geen paniek op in de dug-out van Feyenoord, dat de wedstrijd al binnen twintig minuten had beslist. En zelfs al had Feyenoord met tien of negen spelers het einde moeten halen, was er geen vuiltje aan de lucht geweest. Diks kon overigens ook nog eens gewoon verder.



Het paste allemaal naadloos in de zorgeloze periode waarin Feyenoord verkeert. Een blik op het scorebord van de Kuip na iets meer dan twintig minuten en de constatering dat Willem II al lang en breed op de rug was gegooid. 3-0 in de zonovergoten Kuip in een week waarin ze in Rotterdam-Zuid bijna dansend door het leven gaan.



En soms zelfs letterlijk, want trainer Giovanni van Bronckhorst gooide er op maandagavond bij het voetbalgala inderdaad een paar danspasjes uit. Maar er was uiteraard meer dat een brede glimlach op de gezichten van de Feyenoorders toverde. De komst van de extra buitenspeler Sam Larsson, het vooruitzicht dat prachtige clubs als Napoli en Manchester City de komende maanden naar de Kuip komen als opponenten in de Champions League.



De geblesseerde spelers Bart Nieuwkoop, Sven van Beek en Kenneth Vermeer die snel weer het etiket 'fit' opgespeld zullen krijgen. En daarnaast ook nog eens de wetenschap dat na PSV ook aartsrivaal Ajax serieuze kopzorgen heeft. En dan de manier waarop Kramer en Boëtius de beslissing namen wie de strafschop voor 5-0 mocht nemen 'steen, papier, schaar' en hup, winnaar Boëtius mikte de 5-0 binnen.



Tegen Willem II overleefde Feyenoord een moeizame openingsfase, maar wie het restant zag zal hebben geconstateerd dat zelfs een Brabantse tegentreffer niet voor onoverkomelijke problemen zou hebben gezorgd. Jens Toornstra, Steven Berghuis, weer Toornstra en Tonny Vilhena bepaalden de ruststand op 4-0. Trainer Giovanni van Bronckhorst nam geen enkele risico met Ridgeciano Haps, Nicolai Jorgensen en liet later ook nog eens Cheick Touré opdraven in plaats van Steven Berghuis.



De pas 16-jarige aanvaller, van 7 februari 2001, mocht voor het eerst zijn neus aan het venster drukken in de Kuip. Een bewust signaal van Van Bronckhorst om na een zomer vol aankopen aan te geven dat er ook nog altijd ruimte is en moet zijn voor veelbelovende jeugdspelers.