Blessuregolf treft voetbalsters in Spanje

Dubbel gevoel voor Reza en Lamprou

21:14 Elke speelronde in de Eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. Dit weekend komt Reza Ghoochannejhad als beste uit de koker met een 8,5. De aanvaller van Heerenveen houdt daar ongetwijfeld een dubbel gevoel aan over, want zijn drie doelpunten tegen PSV bleken niet genoeg voor de winst (4-3).