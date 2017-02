Blind overlegt met Cocu op De Herdgang over PSV'ers

Blind brengt aan meerdere clubs bezoeken en daarmee lijkt het contact met PSV ten opzichte van eind 2015 verbeterd. Destijds kwam naar buiten dat Cocu en Blind geen telefonisch contact met elkaar konden krijgen. Later liet Cocu ook wel eens doorschemeren de keuzes van Blind niet altijd te begrijpen. Zo passeerde de bondscoach afgelopen oktober PSV-keeper Jeroen Zoet 'op gevoel' voor de basis, nadat Zoet in eerdere duels geen slechte indruk had gemaakt. De keeper gaf destijds zelf intern eveneens aan de keuze van Blind niet te begrijpen, vertelde hij afgelopen weekend bij Fox Sports. Ook was Cocu enigszins verbaasd dat Siem de Jong na langdurige fysieke problemen na een paar wedstrijden weer opgeroepen werd voor Oranje.



Het overleg tussen beide partijen is nu in ieder geval hersteld en voor Blind valt er in Eindhoven nog altijd voldoende te winkelen. Zoet is in Bulgarije weer een belangrijke kandidaat voor het doel nu Maarten Stekelenburg op de bank is beland bij Everton. Jetro Willems toont de laatste duels bij PSV weer tekenen van stabiliteit en zou ook bij Oranje weer in beeld kunnen komen. Joshua Brenet speelt nu niet en daarmee zou hij zijn plek ook in Oranje kunnen verliezen. Bij PSV zijn Marco van Ginkel en Davy Pröpper normaal gesproken zekerheidjes voor het Nederlands elftal. Jorrit Hendrix is op dit moment op de bank terechtgekomen en als die situatie niet verandert, zal hij net als Brenet in Bulgarije ontbreken.