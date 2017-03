Blom: Beslissing herroepen was een vreemde ervaring voor mij

Door Nik Kok

,,Dat kwam natuurlijk niet door de laatste plaats doordat het een doelpunt was dat twintig seconden voor tijd viel. De wedstrijd leek afgelopen maar die was dat niet. Ja dan komen er nogal wat spelers op je af. Tegen die van Cambuur zei Blom dat ze rustig moesten blijven en dat de situatie werd teruggekeken. Voor die van AZ had hij door het afkeuren een vervelende mededeling. ,,Een beslissing herroepen was een vreemde ervaring voor mij. Het gaf een gek gevoel. Maar uiteindelijk is dat wel het eerlijkste geweest. En eerlijkheid willen we allemaal.”

Dat de AZ-spelers daarna boos verhaal kwamen halen vindt hij logisch: ,,Het is voor iedereen nieuw, dus iedereen moet er aan wennen. Weghorst kwam daarna ook nog twee keer naar me toe om te zeggen dat hij een strafschop verdiende en dat ik dat dan ook moet terugkijken. Zo werkt het niet.”

Quote Weghorst kwam daarna ook nog twee keer naar me toe om te zeggen dat hij een strafschop verdiende en dat ik dat dan ook moet terugkijken. Zo werkt het niet Kevin Blom

Niet discutabel

Videoscheidsrechters mogen alleen ingrijpen bij situaties rond rode kaarten, discutabele strafschopsituaties, doelpunten en als er spelers door elkaar worden gehaald. De strafschopsituatie met Weghorst was niet discutabel. Waarom Blom het afgekeurde doelpunt niet terug wilde kijken op de zogenaamde view area tussen de twee dug-outs was volgens de scheidsrechter ook logisch. ,,Dennis was zo overtuigd van de beslissing dat, dat niet hoefde. Hij zei me: de speler van AZ duwde tegen het lichaam van de Cambuur-keeper. Ik had daarvoor al mijn twijfels over dat contact maar een andere speler kruiste net voor me langs waardoor mij het zicht werd ontnomen. Was er geen doelpunt gemaakt daarna dan had ik gewoon een hoek –of doelschop gegeven. Uit een situatie als deze blijkt maar weer dat dit een perfect hulpmiddel is voor scheidsrechters.”

Het gebruik van de videoscheidsrechter bevindt zich momenteel in een testfase. Alleen in het bekertoernooi wordt er gebruik van gemaakt. ,,Natuurlijk zijn er nog aspecten die verbeterd kunnen worden. Ik vraag me af of de view area op een goede plek staat zo tussen de dug-outs. En in de toekomst zou er een manier gevonden moeten worden om het publiek in het stadion goed op de hoogte te houden van zo’n beslissing. Op die manier zal dat ook voor meer begrip zorgen.”