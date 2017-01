BMI: Alles is nu goed bij Oranje - zelfs met Robben

Bruno Martins Indi was na de veelbesproken EK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland al eens terug bij Oranje voor de oefeninterland met België in november. Maar toen wilde de verdediger weinig kwijt over de harde kritiek van bondscoach Danny Blind en aanvoerder Arjen Robben na zijn 'domme' rode kaart. In een interview met The Guardian gaat de aan Stoke City verhuurde Martins Indi er wel op in.

,,Ik heb een jaar lang bewust mijn mond gehouden. Ik gaf geen interviews. Ik deed een stap terug en analyseerde alles. Dat was goed voor mij. Het is namelijk erg moeilijk om na zo’n situatie terug te komen’’, zegt Martins Indi. ,,Natuurlijk was ik niet blij met al die kritiek, maar mensen mogen hun mening geven.’’

In november sprak Martins Indi uitgebreid met bondscoach Danny Blind voor de oefenwedstrijd tegen België. ,,Het was een goed gesprek en alles is normaal nu. Er is geen wrijving tussen ons – zelfs niet met Robben.’’

Martins Indi zegt veel te hebben geleerd van Julen Lopetegui, zijn voormalige trainer bij Porto en nu bondscoach van Spanje. ,,Ik heb nog steeds contact met hem. Hij haalde soms bewust de druk bij mij weg en liet me soms aan de kant en zei dat ik echt wel terug zou komen.’’

Nuno Espírito Santo, de opvolger van Lopetegui, zag het niet zo zitten in de ex-Feyenoorder. Martins Indi kwam op de bank terecht. Stoke City werd zijn redding. In de Premier League is de verdediger helemaal opgeleefd en immens populair bij de fans van The Potters. Stoke City kan hem na dit seizoen definitief overnemen voor bijna 10 miljoen euro. Martins Indi zegt het wel naar zijn te hebben bij de club. Al heeft hij tijd nodig om te wennen aan Engeland en om te wonen in een stad zonder zee.

Ook qua voetbal moest de Oranje-international zich flink aanpassen. ,,In Nederland weet je dat alle ploegen willen opbouwen. In Portugal spelen ze erg verdedigend tegen de topclubs. Maar in de Premier League heb je elke week een andere type tegenstander. Soms veranderen ze zelfs tijdens de wedstrijd van speelstijl.’’

