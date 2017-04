Bosvelt degradeert met jong FC Twente

Hierdoor is de achterstand van de beloften van FC Twente vier wedstrijden voor het einde van het seizoen dusdanig dat degradatie een feit is.

Omdat Spakenburg - Jong AZ een uur later begon, was het nog even afwachten welke gevolgen de nederlaag zou hebben. De ploeg uit het vissersdorp behaalde een verrassende 1-0 zege op kampioen Jong AZ. Door die overwinning en de overwinning van jong Vitesse tegen HHC Hardenberg is de degradatie van Jong FC Twente een feit.