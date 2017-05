Bosz overweegt spelers te sparen tegen Go Ahead

Trainer Peter Bosz overweegt veel spelers te sparen als Ajax zondag Go Ahead Eagles ontvangt. ,,We hebben wel degelijk laten zien dat we onze manier van spelen negentig minuten lang kunnen volhouden'', zei hij vandaag voor de camera van Ajax TV. ,,Maar ik vind dat onze selectie zo breed is dat we tien of elf anderen kunnen laten spelen. Of dat een optie is? Alles is een optie.''