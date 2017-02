Botteghin: Ik zou nooit van mijn leven nee zeggen tegen Oranje

De discussie rondom de geboren Braziliaan is ook Van Bronckhorst niet ontgaan. Hij vindt het niet onlogisch dat er in de media wordt gespeculeerd over de mogelijkheden van zijn pupil. ,,Als je zo presteert als Eric, dan ontstaat er zo’n discussie’’, zegt Van Bronckhorst.



De trainer zou het zijn verdediger gunnen. ,,Absoluut, het is prachtig om voor een land te mogen uitkomen. Ik heb het zelf allemaal mogen meemaken. Eric nog niet. Ik gaf hem net een wel een Oranje hesje op de training. Dat stond hem prima, de maat was prima. Maar hij kan ook nog een Braziliaans shirt dragen en zelfs een Italiaans shirtje. Of het er ooit van komt, weet ik niet. Maar ik ben blij met de manier waarop hij speelt. En voor hemzelf dat mensen zo positief op hem reageren. Hij is een heel belangrijke schakel voor Feyenoord. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar het zou heel mooi voor hem zijn als het ooit nog zou gebeuren dat hij voor een land mag uitkomen.’’