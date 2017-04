Braafheid in voetsporen Heitinga: WK-finale én Jupiler League

Door Ard Schouten

Na de Serie A, de Bundesliga, de Schotse competitie en de eredivisie weet Braafheid dus nu ook hoe het is om op het tweede niveau van Nederland te voetballen. ,,Hebben we dit ook weer meegemaakt," zei Braafheid na afloop in de catacomben van De Toekomst. De verdediger wist niet dat hij nu deel uitmaakt van een uniek voetbalduo. ,,Wie die andere international was die in Zuid-Afrika speelde en óók in de Jupiler League? Help me even. Oh ja, natuurlijk. Johnny!"



Heitinga speelde 90 minuten in de Jupiler League tijdens het thuisduel van de Ajax-reserves tegen FC Eindhoven op 24 augustus 2015. Braafheid hield het maandagavond volgens afspraak na zestig minuten voor gezien.

Quote Het is mijn eerste grote blessure uit mijn carrière. Edson Braafheid

Volledig scherm Edson Braafheid probeert Ezra Walian van Jong Ajax van de bal te zetten. © Foto Ruud Voest ,,Voor mij is dit natuurlijk een lager niveau dan ik gewend ben, maar voor de opbouw naar mijn rentree in het eerste van FC Utrecht was dit een prima optie. Ik voel me goed, na een uur zou ik eraf gaan en dat is gebeurd. Je komt in een wedstrijd als deze toch in bepaalde situaties die goed zijn om weer mee te maken. Bijvoorbeeld om de angst van je af te spelen. Al met al ben ik tevreden."

Achillespees

Quote Er zaten slechte dagen tussen, maar ik dacht wel steeds: morgen gaat de zon weer op Vorige week maakte Braafheid na maandenlange absentie in een oefenpotje tegen NAC zijn rentree. Na voor hem loodzware maanden. De rillingen lopen wéér over zijn lijf als hij terugdenkt aan het moment dat hij tegen Vitesse, op 26 augustus, zijn achillespees afscheurde. ,,Er was geen aanleiding zei de arts die me opereerde. Alles zag er sterk uit. Geen pees of spier versleten, geen ouderdom. Pech dus. Het is mijn eerste grote blessure uit mijn carrière, dus ik ben vooral mentaal getest de afgelopen 6,5 maand."

Zijn rentree voelde heerlijk, ook al was het maar een half uurtje. ,,Ik heb mezelf leren kennen in de afgelopen maanden. Geleerd dat geduld ontzettend belangrijk is. En dat ik in de rest van mijn carrière goed moet nadenken wanneer ik wel en niet gas moet geven. Luisteren naar mijn lichaam dus. Het was een rotblessure. Ik heb tijdens deze revalidatie ook geleerd met teleurstellingen om te gaan. 22 januari, Ajax-thuis hadden we als rentreemoment in ons hoofd. Steeds was er een nieuwe teleurstelling, dat vrat energie. Er zaten slechte dagen tussen, maar ik dacht wel steeds: morgen gaat de zon gewoon weer op."

Getwijfeld of hij zijn carrière – die hem leidde langs mooie clubs als FC Utrecht, FC Twente, Bayern München, Celtic en Lazio Roma - ooit nog voort kon zetten, heeft hij nooit. ,,Natuurlijk komt deze blessure vaker voor als je ouder bent. Vraagt het herstel meer tijd. Maar ik vertrouw op wat de artsen me zeggen. Ik heb altijd goed voor mezelf gezorgd. Mijn lichaam verteert de inspanningen van topsport goed. Tot het tegen Vitesse mis ging, had ik heel veel zin in dit seizoen. Ik was ontzettend blij dat ik bij de club waar ik ben begonnen mocht spelen. Ik wil zo snel mogelijk weer meehelpen om een prijs te pakken. De drive die ik al mijn hele loopbaan heb om er het maximale uit te halen, zit er nog steeds. Maar eerst maar eens helemaal de oude worden."