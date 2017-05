Brama voor play-offs: Wij zijn favoriet

Vorig seizoen trof de 30-jarige middenvelder met PEC Zwolle FC Utrecht in de halve finale van de playoffs. De club uit de Domstad won (0-0 in Zwolle en 5-2 in de Galgenwaard), maar ging in de finale alsnog onderuit tegen Heracles. ,,Met PEC hadden we in Utrecht weinig in te brengen, dus het was verrassend dat ze het niet redden tegen Heracles. In de finale was Utrecht niet okselfris begreep ik. Dat is nu wel anders, want we hebben weinig blessures, we lopen niet op onze laatste benen, zijn fris en mentaal sterk.” Alleen Rico Strieder, Kevin Conboy en Patrick Joosten zijn er vanavond (aftrap 20.45 uur in Alkmaar) niet bij.



Brama kijkt dan ook met vertrouwen uit naar de tweestrijd tegen AZ. ,,Het zal niet makkelijk worden, want AZ heeft laten zien ons goed partij te kunnen bieden (het werd 1-2 in Galgenwaard en 2-3 in Alkmaar, red.). Maar we zijn wel favoriet. Wij hebben dit gehele seizoen namelijk bewezen dat we de beste club na de top 3 zijn. Het is nu aan ons het nog twee keer te laten zien.”