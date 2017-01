Büttner meteen trefzeker bij rentree in Vitesse-shirt

Alexander Büttner was vanmiddag in zijn eerste wedstrijd na zijn terugkeer in het geel-zwart direct van waarde voor Vitesse. Hij speelde 45 minuten met Jong Vitesse in het tweede divisieduel tegen UNA en scoorde de 2-0. Bij de eerste goal van Anil Mercan was hij aangever. Punten leverden het de Arnhemmers niet op. De ploeg uit Veldhoven draaide na rust de rollen volledig om: 2-3.