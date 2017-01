Cambuur wint in Eindhoven van Jong PSV

Matchwinnaar Toornstra: In Ter Aar hoor ik niemand over de Coolsingel

22:31 Jens Toornstra kopte feilloos raak in de 32ste minuut, en was wederom belangrijk voor koploper Feyenoord tegen Willem II (1-0), maar dol van vreugde was de middenvelder nou ook weer niet. ,,De tweede helft was gewoon heel matig van onze kant,’’ aldus de matchwinnaar. ,,Slordig. Dat mag absoluut niet de norm gaan worden.’’