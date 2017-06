Castaignos in beeld als opvolger Van Wolfswinkel bij Vitesse

Castaignos werd vanmiddag gesignaleerd op Papendal, het trainingscomplex van Vitesse. Hij zou daar in gesprek zijn met de directie van de Arnhemmers.

De carrière van Castaignos doet wel wat denken aan die van Van Wolfswinkel, zijn mogelijke voorganger bij Vitesse. Net als Van Wolfswinkel een jaar geleden, is Castaignos toe aan een nieuwe uitdaging na een mislukt avontuur in het buitenland. Castaignos komt bij Sporting zelden aan spelen toe. Daarvoor, bij Eintracht Frankfurt en Internazionale, had de voormalig Feyenoorder het ook moeilijk.