Celtics moeten flink aan de bak in play-offs

ACHTERGROND Waarom Advocaat de meest logische optie als bondscoach is

8:12 De KNVB is nu drie weken verder sinds het ontslag van Danny Blind en nog altijd duurt de zoektocht naar een bondscoach voort. Alle feiten opgeteld en afgetrokken, is er goedbeschouwd nog maar één kandidaat die past in het profiel én de realiteit van het moment. Hoe gevoelig ook: Dick Advocaat is veruit de meest logische optie.