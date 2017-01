Cocu blij dat Memphis weer aan spelen toekomt

Bij Manchester United was er geen plek meer voor Memphis, maar trainer José Mourinho heeft toch niets dan lof over voor de Nederlander. ,,Vanuit mijn perspectief is het makkelijk om te zeggen, en dat verdient hij ook, dat hij een fantastische professional was. Mocht iemand er anders over denken, dan zit diegene er volledig naast", aldus Mourinho.



,,Het gaat soms over zijn kledingstijl of dure auto, maar dat beeld van Memphis is helemaal fout. Die jongen is een geweldige professional, met veel respect voor iedereen. Een jongen die ontzettend hard werkte om een kans te krijgen en gefrustreerd was dat hij die niet kreeg. Ik heb niets dan lof over voor Memphis."



Volgens de oefenmeester is Memphis een speler die op één plek uit de voeten kan. ,,En die plek was overvol. We hebben veel vleugelspelers."