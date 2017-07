Daniëlle van de Donk voelt eindelijk de waardering

Van de Donk uit zich onverminderd kritisch over de eredivisie, die in haar ogen blijft stilstaan. ,,Hoelang moeten we wachten tot er geïnvesteerd wordt? Ik hoop echt dat dit EK in Nederland eindelijk het zetje is, maar ik ben er bang voor dat het nooit gaat gebeuren. Bij PSV was ik er twee jaar geleden echt klaar mee. Ik was het niveau ontgroeid en de waardering was er misschien wel voor mij maar niet voor het hele team. Dat vond ik vervelend”, aldus Van de Donk. ,,Bij Arsenal en ook hier bij Oranje ervaar ik het totaal anders. Wie ik ook tegenkom, ze zeggen allemaal hoi en vragen oprecht hoe het gaat, dan voel je je gewaardeerd als speler.”



Haar Engelse teamgenoten krijgen bovenop hun salaris bij de club nog van voetbalbond FA een maandbedrag. ,,Engeland ligt mijlenver voor op Nederland, maar is tegelijkertijd een goed voorbeeld van hoe je als land gericht kunt investeren in vrouwenvoetbal. Doordat de Engelse topspeelsters blijven wordt de competitie voor buitenlanders ook heel aantrekkelijk. Het versterkt elkaar.”



Oranje kan Engeland, een van de titelfavorieten, vanaf de halve finale treffen. ,,Kom maar op, dat vind ik leuk”, roept Van de Donk, om er meteen bij te zeggen dat ze niet verder vooruit kijkt dan de volgende wedstrijd. ,,Eerst België maar eens verslaan of een puntje pakken. Het kan nog mis gaan, maar dat had tegen Noorwegen en Denemarken ook gekund en toen stonden we er ook. We moeten de ruimte tussen de linies benutten en oppassen voor hun counter.”