Danny Buijs vindt opzet tweede divisie 'een lachertje'

,,Deze competitie is eigenlijk gewoon lachwekkend. We zitten met achttien ploegen en alleen de nummer één gaat wat halen. We weten allemaal dat dat waarschijnlijk Jong AZ gaat worden. Daaronder voetbal je nergens meer voor. Maar aan de onderkant zijn wel vier ploegen de Sjaak'', doelt de coach op de degradatieregeling.



Buijs vervolgt: ,,We hebben een Jupiler League met twintig ploegen en daar degradeert er maar één. En wij spelen in een competitie met minder teams, en daar degraderen er vier. In de Jupiler League kunnen geloof ik achttien ploegen een periodetitel winnen, en bij ons kun je een periode winnen en dan krijg je vrijstelling van een bekerronde. Als je naar de stand kijkt, het is één lachertje.''