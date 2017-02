David Neres duwt Mateja Kezman van hoogste treetje

Mil­joe­nen­trans­fer David Neres naar Ajax afgerond

31 januari David Neres is vlak voor de transferdeadline dan echt Ajacied. De 19-jarige Braziliaanse buitenspeler tekent voor 4,5 jaar in Amsterdam. Ajax betaalt Sao Paulo twaalf miljoen euro dat via bonussen op kan lopen tot vijftien miljoen euro. De clubs en speler hadden gisteren al een akkoord, maar het duurde een dag om al het papierwerk in orde te krijgen.