De ene terugkeer is de andere niet

Maar Advocaat schetste ook het beeld van een op leeftijd geraakte aanvaller die zijn momenten moest kiezen in een seizoen. Die niet meer elke week twee keer kon pieken. Een beeld ook waarbij Advocaat letterlijk aangaf dat de medische staf van de Turkse topclub maatwerk diende te verrichten om de aanvaller speelklaar te krijgen. Om dat voor elkaar te krijgen miste Van Persie wedstrijden en veel van de groepstrainingen.



Wie nuchter naar de statistieken kijkt van Kuyt in diens laatste jaar in Turkije en die naast het afgelopen seizoen van Van Persie in Turkse dienst legt, ziet dat Kuyt aanzienlijk meer volledige wedstrijden speelde dan Van Persie. In het aantal duels is er weinig verschil: Kuyt kwam 37 keer in actie, Van Persie twee duels minder. Maar Fenerbahçe draaide dit seizoen mee in Europa. Toen Kuyt er nog speelde was dat niet het geval. Kuyt blijkt qua minuten wel een enorme voorsprong te hebben op zijn ex-ploeggenoot bij Oranje, voor wie ‘Fener’ in 2015 zes miljoen overmaakte naar Manchester United.