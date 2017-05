De Groot en Pothuizen maken seizoen af bij kwakkelend NEC

De Groot (57) zal optreden als hoofdtrainer en Pothuizen (44) als zijn assistent. De twee stonden vorige week al voor de groep, nadat coach Peter Hyballa was ontslagen vanwege de slechte resultaten. De Groot en Pothuizen werden dit seizoen kampioen met Jong NEC in de reservecompetitie B.

Keeperstrainer Wilfried Brookhuis completeert de staf, waarmee NEC in de komende weken gaat proberen in de eredivisie te blijven. De Gelderse degradatiekandidaat staat twee speelronden voor het einde op de voorlaatste plaats in de eredivisie. De leiding van de Gelderse club overwoog vorige week nog op zoek te gaan naar een ervaren nieuwe trainer. Na overleg met de spelersraad is besloten De Groot en Pothuizen het vertrouwen te geven.

,,De club en selectie hebben in deze belangrijke periode baat bij rust'', legt technisch manager Edwin de Kruijff uit. ,,Samen met Ron en Patrick willen we hiervoor zorgen. Het grote voordeel is ook dat Ron en Patrick de spelers en de clubcultuur als geen ander kennen. Jeffrey Leiwakabessy zal de komende periode een verbindende rol tussen staf en selectie gaan vervullen. We hebben er alle vertrouwen in dat we de komende weken de strijd aan kunnen gaan om ons verblijf in de eredivisie veilig te stellen.”

