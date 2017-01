De Jong stoort zich aan 'schwalbes stimulerende' Fraser

Vitesse kan tegen Feyenoord beschikken over Nakamba

12:04 Vitesse kan in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen Feyenoord beschikken over Marvelous Nakamba. De Zimbabwaan is vandaag teruggekeerd van de Afrika Cup. Daarin werd zijn land maandagavond in de groepsfase uitgeschakeld.