Diego, gelukkig in de HEMA

Diego Maradona was dinsdag bij de HEMA in Mierlo. Hij kocht er een saaie donkerblauwe pyjama, onder andere, en daarna kreeg hij trek in een rookworst, maar bij de kleine HEMA in Mierlo hadden ze helaas geen keukentje.

Koude rookworst. Niks voor Diego.

Volgens medewerkers van de HEMA was hij er dik een uur - hij kocht voor zo’n vierhonderd euro aan spulletjes. (Wat mij erg veel lijkt. Ik heb de donkerblauwe pyjama even opgezocht op de HEMA-website, die kost verdorie maar zestien euro.)

Diego babbelde wat met de verkoopsters van de HEMA - en daarna ging Pluisje weer weg.

Het was het bericht van de week, alle lof voor Omroep Brabant, want die wisten het als eerste. Diego Armando Maradona was bij de HEMA in Mierlo geweest. Een boek. Een film. Een documentaire. Een anekdote zo weergaloos goed, dat het verhaal geen clou meer nodig heeft.

Aan onwetenden is het moeilijk uit te leggen wat Diego Maradona tot zo’n fenomeen maakt, behalve dan dat hij zo krankzinnig goed kon voetballen, maar het Engelse blad FourFourTwo kwam laatst met een aardige omschrijving: Diego Maradona is de Ché Guevara van zijn tijd.

Quote Iedereen wil zijn vriend zijn. Iedereen wil zijn voeten kussen

Een mondiaal, onverwoestbaar cultureel fenomeen. Een vrijheidsstrijder met een bal aan zijn voeten. Een volksheld in de meest letterlijke zin. Tragisch, geniaal, gemankeerd, heroïsch, aards, door God gezonden, gestoord.

Diego Maradona wordt vaker voor krankjorum versleten, maar het kringetje om hem heen is goedbeschouwd nog veel gekker. Waar hij ook komt: totale hysterie. Iedereen wil hem aanraken, bezingen, bespringen. Iedereen wil zijn vriend zijn. Iedereen wil zijn voeten kussen.

De grootheid van Diego Maradona in Argentinië of Napels is niet te bevatten en met niets te vergelijken. ‘Niet over straat kunnen’ is niet de juiste uitdrukking. Maradona kan zich niet eens normaal omdraaien, de balkondeuren openzetten, uit het raam kijken, een kopje koffie bestellen, aan zijn kont krabben.

Quote In Napels staat hij vlak boven Jezus, een millimeter onder God. Het is adoratie van een haast onmenselijk soort.

In Buenos Aires bestaat een Maradoniaanse kerk waar zijn leven wordt gevierd en bezongen - en dat is geen studentengrapje of een gimmick, het is doodernstig bedoeld. In Napels staat hij vlak boven Jezus, een millimeter onder God. Het is adoratie van een haast onmenselijk soort.

Juist daarom schuilde er in het verhaal van Maradona in Mierlo ook iets erg ontroerends. Stelt u zich een verlaten HEMA voor in Oost-Brabant, op dinsdagochtend in vakantietijd. Een achtergrondmuziekje van Tonny Eyk. Gerinkel bij kassa drie.

Een man schuift in alle rust langs de tubes tandpasta, de washandjes en de fotolijstjes. Hij legt een pyjama in zijn winkelmandje. Snuffelt tussen de sokken. Niemand slaat acht op hem, niemand hoeft iets van hem, niemand die hem omhelzen wil. De man zegt niets. Haalt adem. Zucht van verlichting. Aait zachtjes langs de gordijnen en het beddengoed.

Diego Armando Maradona proefde dinsdagochtend het echte leven bij de HEMA in Mierlo. Een klein verhaaltje van groot geluk.