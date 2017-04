Doellijntechnologie én videoref in bekerfinale

Tot dusverre was het zo dat bij duels waar de scheidsrechter hulp kreeg van de techniek, dat gebeurde door doellijntechnologie óf de videoscheidsrechter. ,,Als bestuurders hebben wij onze verantwoordelijkheid om voetbal eerlijker te maken en de scheidsrechter te helpen met de middelen die ons anno 2017 ter beschikking staan'', aldus Gijs de Jong, operationeel directeur betaald voetbal bij de KNVB. Danny Makkelie is zondag de scheidsrechter in De Kuip bij de finale tussen AZ en Vitesse.

Horloge

Bij het systeem van doellijntechnologie krijgt de scheidsrechter op zijn horloge de melding als de bal de doellijn helemaal gepasseerd is. Dat gebeurde dit seizoen bijvoorbeeld in de topper tussen Feyenoord en PSV. Het systeem hing eerst een tijd in de Amsterdam ArenA en daarna in De Kuip. De videoscheidsrechter houdt in dat, naast de scheidsrechter op het veld, een arbiter meekijkt op een scherm en beelden snel terug kan zien. Die videoref staat in contact met de scheidsrechter op het veld en ondersteunt hem. Zo werd dit seizoen in het bekertoernooi al eens een aan FC Utrecht gegeven strafschop (tegen Cambuur) teruggedraaid, omdat op de beelden te zien was dat er geen overtreding was gemaakt.