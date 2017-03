Doelman Jones onzeker voor thuisduel met AZ

Mocht de 34-jarige Australiër niet kunnen spelen, dan is Kenneth Vermeer zijn vervanger. Vermeer liep op 5 juli een afgescheurde achillespeesblessure op en speelde zeven maanden lang geen wedstrijden. Toen Vermeer weer fit was, koos trainer Van Bronckhorst ervoor om sterk keepende Jones het seizoen te laten afmaken.

En werd Vermeer dus weer tweede doelman. ,,Kenneth had daar begrip voor’’, aldus Van Bronckhorst vorige maand. Vermeer kwam op 8 mei 2016 voor het laatst in actie voor Feyenoord in de competitie.