Dolberg ontbreekt definitief in Klassieker

Dolberg kampt met een blessure aan zijn bovenbeen. Hij moest de afgelopen interlandperiode ook de WK-kwalificatiewedstrijd van Denemarken tegen Roemenië overslaan. De aanvaller werkte in Amsterdam aan zijn herstel, maar dat vorderde niet zo snel als gehoopt.

Net als Feyenoord eerder vandaag in De Kuip werd Ajax ook bijgestaan door honderden fans.

Vervanger

Bosz moet daarom een andere spits kiezen voor het cruciale treffen met Feyenoord in de strijd om het kampioenschap. Alleen bij winst lijken de Amsterdammers nog aanspraak te kunnen maken op de titel. Ze staan zes punten achter en hebben bovendien een minder doelsaldo dan de koploper uit Rotterdam.

Twee weken geleden tegen Excelsior werd Dolberg in de punt van de aanval vervangen door Bertrand Traoré, waardoor er rechts voorin een basisplaats was voor Justin Kluivert. Traoré overtuigde echter niet in de spits. Met Mateo Cassierra en de Braziliaanse aanwinst David Neres heeft Bosz nog wat aanvallers achter de hand.