Duel met Sparta in gevaar voor Erik Falkenburg

Ook als hij tijdig hersteld is, moet Falkenburg afwachten of er voor hem een basisplaats is weggelegd. Afgelopen weekend, in de uitwedstrijd tegen Feyenoord, gaf trainer Erwin van de Looi de voorkeur aan Jari Schuurman boven Falkenburg. Die mocht na 67 minuten wel invallen voor Jordy Croux. Schuurman werd na 82 minuten vervangen door Asumah Abubakar. Willem II verloor in de Kuip met 1-0.