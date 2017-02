Duel tussen Jong Ajax en MVV afgelast door slechte veld

De Jong blij met goal: Lekker dat ze er weer ingaan

12 februari Luuk de Jong scoorde vorig seizoen 26 keer in de Eredivisie. De spits en aanvoereder van PSV heeft het nu veel moeilijker en scoorde zondag in de door zijn ploeg met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Utrecht pas voor de zesde keer. ,,Het is lekker dat ze er weer ingaan. Dan voel je je toch stukken beter. Maar winnen is het belangrijkste, dat vond ik ook toen het minder goed met mij ging'', aldus De Jong tegen FOX Sports.