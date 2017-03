Ebecilio en FC Twente per direct uit elkaar

FC Twente en Kyle Ebecilio hebben in goed overleg besloten om per direct uit elkaar te gaan. Ebecilio had bij FC Twente nog een contract tot aan het eind van het seizoen.

De 23-jarige middenvelder kwam in de zomer van 2013 over van Arsenal en speelde in zijn eerste twee seizoenen 60 wedstrijden voor FC Twente. Afgelopen seizoen kwam Ebecilio op huurbasis uit voor Nottingham Forest en ADO Den Haag. Kort na zijn terugkeer in Enschede moest hij door een blessure noodgedwongen de start van het nieuwe seizoen aan zich voorbij laten gaan. Ebecilio kwam dit seizoen nog niet uit in de hoofdmacht van de club uit Enschede. Wel speelde hij negen duels voor Jong FC Twente in de Tweede Divisie.

,,Natuurlijk had ik meer verwacht van mijn terugkeer bij FC Twente, zeker na mijn mooie eerste twee jaren bij de club”, zegt Ebecilio daar zelf over. ,,Het is anders gelopen en het is nu beter dat onze wegen scheiden. Ik ben fit en vol ambitie om mijn carrière een mooi vervolg te geven.”