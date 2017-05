EK vrouwenvoetbal wordt laatste klus voor Minke Booij

FC Dordrecht in cocon in voorbereiding op climax

7:54 Ricky van Haaren keerde gisteren terug op het trainingsveld bij FC Dordrecht, maar dat gebeurde in alle stilte. Het stadion aan de Krommedijk was hermetisch afgesloten: het elftal trekt zich tot donderdag terug in een cocon in voorbereiding op het cruciale treffen in Den Bosch.