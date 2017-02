El Ahmadi terug in basis Feyenoord, Vermeer niet bij selectie

,,Ik ben opgelucht dat El Ahmadi weer terug is”, aldus Van Bronckhorst. ,,Ik ben blij dat hij fit is. Hij is heel belangrijk in de opbouw, hij is een rustpunt die goed weet waar de oplossingen liggen. Hij is steeds beter geworden de afgelopen jaren. De competitiewedstrijden met El Ahmadi hebben we gewonnen, hij is echt een sleutelspeler voor ons. Voor wie hij terugkeert in het elftal zien jullie zondag.”



Over de fitheid van El Ahmadi, die in Gabon op de Afrika Cup met Marokko in de kwartfinales werd uitgeschakeld, maakt de trainer zich geen zorgen. ,,Hij is wel afgevallen, ja. Hij zat in een andere omgeving in een ander ritme. We houden er rekening mee dat hij geen winterstop heeft gehad en monitoren zijn fitheid. Het is aan mij de taak om El Ahmadi tot het einde van het seizoen fit te houden, bijvoorbeeld met vrije dagen."