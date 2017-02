Elftal van de Week draait weer eens om El Ahmadi

Hij is afgetekend koploper in het AD-spelersklassement, en wordt bijna elke week centraal op het middenveld geposteerd in het Elftal van de Week: Karim El Ahmadi. Ook deze week vormt de Marokkaanse Feyenoorder het hart van de ploeg.

Centraal in de defensie komen we met Davinson Sánchez een andere 'usual suspect' tegen. De 20-jarige Colombiaan heeft zich in zijn eerste seizoen in Amsterdam ontwikkeld tot een zeer betrouwbare kracht. Naast de Ajacied staat Doke Schmidt, geboren en getogen in Heerenveen, en zaterdag met de Friezen uitblinker tegen Roda JC.

Hofleverancier van dit weekend is FC Utrecht. De Domstedelingen rekenden dankzij een spectaculaire comeback af met FC Groningen, nadat Bryan Linssen met twee goals zijn ploeg op een - ogenschijnlijk - geruststellende voorsprong had gezet. Het enige wat Linssen er uiteindelijk aan overhield, is de spitspositie in het Elftal van de Week.