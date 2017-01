Elia op dreef, Roda doorbreekt droogte, Kruiswijk 25.000 minuten zonder goal

StatistiekenIedere Eredivisiewedstrijd is een onuitputtelijke bron van opmerkelijke feiten en cijfers. AD.nl bundelt per speelronde de meest interessante statistieken van databureaus Gracenote en Opta.

Willem II - Sparta 3-2

Logo Volledig scherm © Getty Images • Willem II maakte voor het eerst de winnende treffer in de blessuretijd van een Eredivisie-duel sinds 14 maart 2015 toen Ben Sahar de ploeg in blessuretijd langs Excelsior schoot (2-3).



• Willem II scoorde dit seizoen voor het eerst meer dan twee keer in een officiële wedstrijd.



• Fran Sol maakt zijn vierde kopgoal van dit seizoen en voert daarmee de Eredivisie aan. Hij maakte acht van de vijftien doelpunten in de Eredivisie van Willem II dit seizoen



• De laatste tien uitduels in de Eredivisie leverden voor Sparta Rotterdam geen winst op (G3, V7).

Go Ahead Eagles - FC Utrecht 0-1

• FC Utrecht won met 1-0 dankzij een eigen doelpunt. De enige andere keer dat dat FC Utrecht lukte in de Eredivisie, was op 8 november 1987 in het duel met HFC Haarlem. Vlak voor tijd werkte Carlo van Tour toen de bal achter keeper Edward Metgod.



• FC Utrecht bleef voor de zesde keer op rij ongeslagen in een uitduel. Voor die laatste nederlaag was FC Utrecht ook al 8 uitwedstrijden zonder nederlaag



• FC Utrecht is de enige club die dit seizoen al drie keer profiteerde van een eigen doelpunt van de tegenstander. Eerder werkte NEC-speler Joris Delle (30 oktober, 2-0 winst) en Heraclied Mike te Wierik (11 december 2016, 1-1) al in het eigen doel.



• Go Ahead Eagles kwam, net als vorige week bij Excelsior, tot slechts één schot op doel.

Logo Volledig scherm © ANP Pro Shots

Heracles Almelo - PSV 1-2

Logo Volledig scherm © Ronald Bonestroo • PSV evenaarde het clubrecord door 23 opeenvolgende uitduels in de Eredivisie niet te verliezen. De laatste uitnederlaag dateert van 19 september 2015, toen op bezoek bij Heracles Almelo met 2-1 werd verloren. Het clubrecord werd neergezet tussen april 2004 en augustus 2005.



• Luuk de Jong kwam ook in dit duel niet tot scoren. Slechts 1 op de 8 schoten op doel resulteren dit seizoen in een doelpunt voor De Jong. Vorig seizoen was dat 1 op de 2,4 schoten op doel.



• Heracles Almelo had twee schoten op doel tegen PSV: de treffer en de gemiste strafschop van Samuel Armenteros.



• PSV veroverde in de laatste twee wedstrijden met treffers na de 86ste minuut in totaal vijf punten.

Roda JC - Excelsior 4-0

• Roda won precies een jaar na de laatste thuisoverwinning weer. Vorig jaar werd het 1-0 tegen FC Utrecht op deze dag. Sindsdien was Roda 15 thuisduels zonder overwinning.



• De 4-0 overwinning op Excelsior is de grootste thuisoverwinning voor Roda sinds de 7-0 overwinning op Excelsior op 17 december 2011.



• Mitchell Paulissen scoorde zaterdag twee keer en is daarmee topscorer van Roda JC dit seizoen (drie goals)



• Roda JC maakte in dit duel met Excelsior net zo veel doelpunten als in de voorgaande tien Eredivisiewedstrijden bij elkaar (4). Daarnaast scoorden de Limburgers meer goals (4) dan in alle andere negen thuisduels dit seizoen bij elkaar (3).

Logo Volledig scherm © Pro Shots

sc Heerenveen - FC Groningen 0-0

Logo Volledig scherm © Photo News • Dit was de eerste Eredivisie-wedstrijd met meer dan drie Noorse spelers in de basis (4, Martin Ødegaard, Morten Thorsby, Ruben Jenssen, Alexander Sørloth).



• Voor de tweede keer eindigde sc Heerenveen - FC Groningen in de Eredivisie in 0-0, de laatste keer was op 2 maart 2001.



• Voor het eerst sinds 26 september 2015 (sc Heerenveen - Vitesse) vielen er geen doelpunten in een Eredivisie-wedstrijd van Heerenveen.



• Voor de derde keer en voor het eerst sinds het seizoen 2003/2004 incasseerde sc Heerenveen geen doelpunt van FC Groningen in beide ontmoetingen in een Eredivisie-seizoen.

Ajax - ADO Den Haag 3-0

• Ajax won voor het eerst sinds 2007 zijn eerste drie wedstrijden na de winterstop. In dat jaar won Ajax de eerste vier Eredivisie-wedstrijden van het nieuwe jaar.



• Ajax maakte dit Eredivisie-seizoen 14 doelpunten uit standaardsituaties, meer dan elke andere ploeg. Daarbij zaten 6 goals uit vrije trappen, ook een seizoensrecord



• ADO Den Haag kreeg dit Eredivisie-seizoen 25 doelpunten tegen in uitduels, meer dan elke andere ploeg.



• Kasper Dolberg maakte zijn 1e Eredivisie-doelpunt sinds 20 november 2016, tegen NEC. Hij maakte 11 van zijn 12 doelpunten in de ArenA (alle competities).

Logo Volledig scherm © ANP Pro Shots

Vitesse - AZ Alkmaar 2-1

Logo Volledig scherm © Pro Shots / Joep Leenen • Vitesse maakte zijn tweede eigen doelpunt van dit Eredivisie-seizoen, na het eigen doelpunt van Kelvin Leerdam in de vorige speelronde in de wedstrijd tegen FC Groningen. ADO Den Haag (3) en NEC (2) zijn de enige andere 2 ploegen die meer dan 1 eigen doelpunt maakten dit Eredivisie-seizoen.



• Lewis Baker evenaarde Ricky van Wolfswinkel op de topscorerslijst van de club met 9 Eredivisie-doelpunten dit seizoen. Vorig seizoen was Valeri Qazaishvili clubtopscorer van Vitesse in de Eredivisie met 10 doelpunten.



• Guram Kashia maakte zijn derde eigen doelpunt in de Eredivisie. Geen speler van Vitesse maakte er ooit meer dan 2 in de Eredivisie.



• Arnold Kruiswijk passeerde tegen AZ John Veldman als de veldspeler met de meeste minuten in de Eredivisie zonder een doelpunt te maken (25188).

PEC Zwolle - FC Twente 1-2

• FC Twente won voor het eerst sinds 4 maart 2012 een uitwedstrijd in de Eredivisie waarin het een rode kaart kreeg. Toen werd PSV met 2-6 verslagen ondanks een rode kaart van Douglas



• De rode kaart van Bersant Celina was de eerste directe rode kaart van FC Twente in de Eredivisie sinds 20 maart 2016 toen Zakaria El Azzouzi thuis tegen AZ van het veld werd gestuurd.



• PEC Zwolle schoot 24 keer tegen FC Twente, op 7 november 2015 schoten de Zwollenaren voor het laatst zo vaak in de Eredivisie (24, tegen Heracles)



• De 2-1 van Oussama Assaidi was het achtste doelpunt van buiten het strafschopgebied van FC Twente dit Eredivisie-seizoen. Alleen sc Heerenveen (11) en Ajax (9) deden dat vaker.

Logo Volledig scherm © ANP Pro Shots

Feyenoord - NEC 4-0

• Feyenoord is 17 thuisduels op rij ongeslagen in de Eredivisie (W13-G4). De laatste keer dat Feyenoord een langere reeks neerzette was van december 2011 - mei 2013 toen de Rotterdammers 28 thuiswedstrijden op rij ongeslagen bleven (W23-G5).



• Feyenoord is de enige ploeg die dit kalenderjaar nog geen Eredivisie-doelpunt tegen kreeg.



• Voor de elfde keer dit Eredivisieseizoen weet Feyenoord de nul te houden, net zo vaak als in het gehele vorige seizoen.



• Eljero Elia was in zijn laatste zes Eredivisie-duels bij 9 goals direct betrokken (4 goals, 5 assists).