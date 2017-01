Eljero Elia: flierefluiter in De Kuip

Eerder op de avond heeft Elia een beslissende rol gespeeld in de wedstrijd van Feyenoord tegen Willem II (1-0). Feilloos was zijn voorzet na 32 minuten, op Jens Toornstra. Hij had voor rust minimaal zelf één keer moeten scoren, en zag na rust een doelpunt onterecht afgekeurd. Jammer, vindt Elia. Droog: ,,Want dan had ik nu een doelpunt meer gehad. Zeven in plaats van zes.''



Het publiek in de Kuip twijfelt bij Elia immer tussen haat en liefde, lijkt het wel. Het is inherent aan de voetballer die hij is: dan weer onnavolgbaar, dan weer ogenschijnlijk laks en totaal onopvallend. Hij geeft zichzelf dit voetbaljaar 'tot nu toe een 7'. ,,Ik begon heel goed, maar daarna kreeg ik die schouderblessure. Dat was wel een beetje dubbel, want zonder mij speelden de jongens nog beter dan mét mij.''



Zijn imago contrasteert enigszins met de voetballer die hier nu in zijn korte broek staat, of die later op de avond uitgebreid op de foto gaat met iedereen die een selfie wil. Van alle Feyenoorders is Elia misschien wel de meest opgewekte, immer vriendelijk en spontaan tegen supporters, pers of clubmensen. Nooit te beroerd voor een babbeltje.



Tegelijk lijkt er altijd wel een bijzaak te spelen rond de linksbuiten. Hij heeft sinds kort zijn eigen cocktailbar. Hij is het gezicht en mede-eigenaar van kledingmerk BALR. In maart vorig jaar zat Elia nog korte tijd vast wegens mishandeling, een zaak die uiteindelijk in een boete resulteerde. Een jeugdvriend van hem kwam eind 2015 om het leven bij een schietpartij, een drama dat hij openlijk verwerkte, zowel op het veld als in de media.