Elke week staat het mes op de keel bij PSV

Blijven winnen is ook zaterdagavond tegen NEC het enige devies voor PSV en dat is niet anders dan anders, zo vindt Cocu. Toch is de urgentie bij zijn ploeg zichtbaar en voelbaar. De afgelopen wedstrijden dreigde het een paar keer mis te gaan, maar vond PSV het ontsnappingsluikje door de schroom van zich af te werpen en op opportunistische wijze iets te forceren. Volgende week heeft de ploeg dan eindelijk directe invloed op de voorsprong van Feyenoord. ,,We kunnen niet al met die wedstrijd bezig zijn, nog niet voor een procent", aldus Cocu gisteren. ,,Eerst moeten we NEC zien te kloppen en dat kan alleen als we volledig op deze wedstrijd gericht zijn."



Niets wees er gisteren op dat Cocu van plan is om Gastón Pereiro na zijn matige optreden van vorige week op de bank te houden en Steven Bergwijn meteen in de basis te zetten. ,,Gastón heeft hard gewerkt en moet de prestatie tegen FC Utrecht achter zich laten. Ik heb met hem gesproken, zodat hij fris de trainingsweek in kon en ben daar tevreden over."



Nicolas Isimat-Mirin lijkt zijn basisplek vast te houden. Vorige week koos Cocu weer voor de Fransman en dat had enerzijds te maken met de kwaliteiten van de tegenstander, maar ook met de mindere prestaties van Daniel Schwaab in de afgelopen weken.