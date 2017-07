Emanuelson debuteert in shirt FC Utrecht

Dat de oud-Ajacied gaat tekenen bij Utrecht is nog geen uitgemaakte zaak. Trainer Erik ten Hag: ,,We kijken na deze week hoe we er samen inzitten. Na de evaluatie zien we of we verder iets voor elkaar kunnen betekenen en er een vervolgstap komt. Nu is het zo dat wij hem helpen – hij kan weer wedstrijden spelen- en hij ons.’’