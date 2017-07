EK-topscorer Taylor schiet Engeland naar halve finale tegen Oranje

Met Nederland en Engeland staan donderdag in het stadion van FC Twente de twee ploegen tegenover elkaar die op dit EK al hun wedstrijden hebben gewonnen. Het wordt ook een herhaling van de halve finale op het EK van 2009, toen de Engelsen in de verlenging wonnen (2-1). Vervolgens bleek Duitsland in de finale veel te sterk (2-6).



Engeland pakte brons op het laatste WK, twee jaar geleden in Canada. Op het EK zijn de 'Three Lionesses' nog altijd foutloos. Engeland opende het toernooi met een klinkende zege op Schotland, mede dankzij een hattrick van Taylor (6-0). De spits was vervolgens ook trefzeker tegen Spanje (2-0). Hoewel bondscoach Mark Sampson bijna zijn volledige ploeg rust gaf in de laatste groepswedstrijd tegen Portugal, won Engeland toen opnieuw (2-1).



De Engelsen moeten het tegen Oranje stellen zonder Jill Scott, die vanavond haar tweede gele kaart van het toernooi kreeg en daardoor geschorst is. Keepster Karen Bardsley viel een kwartier voor tijd geblesseerd uit.



Donderdag trappen de Nederlandse vrouwen, die gisteren Zweden met 2-0 versloegen, om 20.45 uur in Enschede af tegen Engeland. De andere halve finale gaat in Breda tussen Denemarken en Oostenrijk.