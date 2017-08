‘Even stunten en dan moet ik de kerst wel halen’

Sjaak Swart zingt weer 'Hand in hand kameraden'

7:11 Hij is 'Mister Ajax', maar heeft er weinig moeite mee om het Feyenoord-lied Hand in hand kameraden uit volle borst te zingen. Een paar maanden geleden deed Sjaak Swart het al eens en gisteren opnieuw tijdens het Voetballer van het Jaar-gala in Hilversum. De complete selectie van Feyenoord kon het zeer waarderen.